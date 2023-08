AZ wint na matige vertoning in Andorra nipt van Santa Coloma in voorronde Conference League

Nog geen drie maanden geleden stond AZ in de halve finales van hetzelfde toernooi tegen Premier League-club West Ham United, dat uiteindelijk de tweede editie van het toernooi zou winnen en daarmee AS Roma opvolgde.



Het contrast met die halve finales kon vanavond haast niet groter. In Andorra, tussen de hoge pieken van de Pyreneeën, trof het FC Santa Coloma, de nummer drie uit die competitie vorig seizoen. Het was misschien wel een van de kleinste clubs die AZ ooit trof in de Europese historie. Het ministadion werd nauwelijks bevolkt en de wedstrijd was niet op tv, maar alleen via een livestream op een Scandinavische site te zien.

Maar waar FC Vaduz uit dwergstaat Liechtenstein vorig seizoen nog relatief gemakkelijk aan de kant werd gezet door AZ, leek Santa Coloma heel wat meer tegen te stribbelen. De Andorrezen hadden in de vorige ronde nog een Montenegrijnse opponent uitgeschakeld en was van plan om het ook AZ flink lastig te maken.

De ploeg van trainer Pascal Jansen had in de voorbereiding bewust nog geoefend tegen clubs van enig niveau zoals Bologna, Norwich City, Southampton en Club Brugge. Daartegen bleef het ongeslagen, maar in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen gaf AZ niet thuis.

Volledig scherm Jesper Karlsson legt aan voor een vrije trap in het Estadio Nacional in Andorra la Vella, Andorra. © ANP

Zonder de vertrokken basisspelers Sam Beukema (Bologna), Milos Kerkez (Bournemouth) en Tijjani Reijnders (AC Milan) moet Jansen aan een min of meer nieuw team bouwen. Riechedly Bazoer krijgt plots de kans als centrale verdediger, Sven Mijnans moet de opvolger van Tijjani Reijnders worden en de Noorse aanwinst David Møller Wolfe is de vervanger van Kerkez op linksback. Van de generatie die vorig seizoen de prestigieuze Youth League won met AZ Onder 21 ontbreekt voorlopig nog ieder spoor in de basiself. In de tweede helft maakte ook Ruben van Bommel zijn officiële debuut.

Jesper Karlsson speelt tot veler verbazing nog wel in Alkmaar, maar liet in Andorra in elk geval nog niet zien dat hij nou wel eens een keer een stap naar een grote competitie kan maken. Met hem produceerde AZ in de eerste helft geen enkel schot op doel waardoor het niet uitzenden van de wedstrijd op geen enkele Nederlandse tv-zender nog zo gek niet was.

Ook na rust creëerde AZ eigenlijk niks, maar een kwartier vloog een vrije trap van Yukinari Sugawara via het hoofd van Djordje Mihailovic toch nog binnen. AZ zal volgende week bij de return in Alkmaar moeten laten zien dat de club heus wel veel sterker is dan Santa Coloma en zich zo plaatsen voor de play-offs van de Conference League. Daarin is dan SK Brann (Noorwegen) of FC Auroca (Portugal) de tegenstander. Plaatsing voor het hoofdtoernooi van het derde Europese toernooi is het minste wat verwacht mag worden van de halve finalist van vorig seizoen..

Volledig scherm © ANP

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Zo, het zit erop in Andorra. Een bijzonder matige wedstrijd van AZ, maar de ploeg van Pascal Jansen wint wel. De weg naar de play-offs voor een plek in de poulefase van de Conference League ligt dus open voor de nummer vier van de eredivisie van vorig seizoen. 🇦🇩 𝗙𝗖 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗮 - 𝗔𝗭 | Full-Time



⚽️ 74. Mihailovic 0-1#AZ #sanaz #UECL | Powered by @UnibetNL pic.twitter.com/CAb1pz1xU0 — AZ (@AZAlkmaar) August 10, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Vier minuten extra tijd Er komen nog vier minuten bij in Andorra, waar AZ lijkt te gaan ontsnappen met een 0-1 zege na een zeer matige vertoning. Volgende week donderdag mag de ploeg van Pascal Jansen het karwei dan afmaken in eigen huis. In de play-offs neemt AZ het dan op tegen SK Brann uit Noorwegen of FC Auroca uit Portugal, maar tegen die clubs kan AZ ongetwijfeld meer tegenstand verwachten dan tegen de nummer drie uit Andorra. Gele kaart voor Kenzo Goudmijn Iván Garrido wordt vervangen door Marc Nierga Jesper Karlsson wordt vervangen door Ruben van Bommel 0-1 AZ! Goal van Djordje Mihailovic! Een kwartier voor tijd is daar dan de voorsprong voor AZ in Andorra, die niet eens echt verdiend is. Via het hoofd van Djordje Mihailovic vliegt de vrije trap van Yukinari Sugawara binnen tegen Santa Coloma. 74. Sugawara neemt een vrije trap en bij de eerste paal kopt Mihailovic de 0-1 binnen.#sanaz | @DjoMihailovic https://t.co/X1DH9AGXV8 — AZ (@AZAlkmaar) August 10, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Gele kaart voor Cristian Novoa Nog twintig minuten Nog maar twintig minuten op de klok in Andorra, waar het echt nog altijd wachten is op de eerste serieuze kans van AZ. Het schot van Yukinari Sugawara dat ruim een meter naast ging tellen we dan niet mee. Even ter herinnering: AZ speelt vanavond tegen de nummer drie van Andorra van vorig seizoen. Mayckel Lahdo wordt vervangen door Ernest Poku Dani de Wit wordt vervangen door Djordje Mihailovic Sven Mijnans wordt vervangen door Kenzo Goudmijn Daniel Toribio wordt vervangen door Guillem Jiménez Uur gespeeld in Andorra We zijn inmiddels een uur bezig in Andorra, waar Santa Coloma de vierde hoekschop van de avond mag gaan nemen. AZ heeft pas één corner genomen, wat toch wel veel zegt over de verhoudingen in deze wedstrijd. Gerard Gomez wordt vervangen door Moisés San Nicolás De eerste wissel van de wedstrijd komt verrassend genoeg niet van AZ-trainer Pascal Jansen, maar van Santa Coloma-coach Dmitri Cheryshev. De 54-jarige Rus is de vader van Russisch international Denis Cheryshev. De voormalig linkshalf van Real Madrid, Villarreal en Valencia speelt sinds vorig jaar bij Venezia FC in de Serie B. Schot van Yukinari Sugawara naast Tien minuten na rust is daar dan eindelijk een poging van AZ, maar het schot van de Japanse rechtsback Yukinari Sugawara gaat een meter naast het doel. Zwakke herstart AZ Als de eerste helft van AZ matig was, dan is het begin van de tweede helft ronduit slecht. Mathew Ryan heeft al twee keer in actie moeten komen. Uit een vrije trap moest hij zojuist een hoekschop weggeven. Tweede helft afgetrapt We zijn weer onderweg in Andorra, waar we in de eerste minuut na rust direct het eerste schot op doel zijn. Het komt niet van AZ, maar van Santa Coloma. De Australische keeper Mathew Ryan kan echter vrij eenvoudig redding brengen op de schuiver van buiten het strafschopgebied, maar toch zal Pascal Jansen niet blij zijn met deze start na een toch al zo teleurstellende eerste helft van zijn ploeg. Einde eerste helft Het is nog niet best wat AZ laat zien tegen Santa Coloma, de nummer drie van Andorra. In de eerste helft geen schoten op doel en dus ook geen goals in het Estadi Nacional in Andorra la Vella. Twee gele kaarten voor de thuisclub, maar Santa Coloma is echt totaal niet in de problemen geweest in de eerste helft. In de laatste vijf minuten voor rust kreeg AZ nog twee keer een vrije trap op de rand van het strafschopgebied, maar daar deed de halve finalist van vorig seizoen uit de Conference League echt helemaal niets mee. ⏸️ 𝗙𝗖 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗮 - 𝗔𝗭 | Half-Time#AZ #sanaz #UECL | Powered by @UnibetNL pic.twitter.com/We0IF1BHWk — AZ (@AZAlkmaar) August 10, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Gele kaart voor David Crespo Vrije trap van Jesper Karlsson over Een paar minuten voor rust is daar dan eindelijk een kansrijke situatie voor AZ, maar linksbuiten Jesper Karlsson schiet de bal een paar meter over het doel.

laad meer Statistieken Opstelling

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze voetbalvideo's