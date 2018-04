AZ wil kroon op het werk: 'We willen bevestigen hoe goed we zijn'

AZ verloor de eindstrijd toen met 2-0 van Vitesse. ,,Maar ik denk dat er maar vier of vijf jongens van toen, nu ook meespeelden.” Het gevoel bij AZ is nu anders omdat de club er nu een goed seizoen op heeft zitten, terwijl er vorig jaar een matig seizoen goed gemaakt moest zien te worden ,,We weten nu zeker dat we derde eindigen. Maar dat zegt in principe niks. We willen die beker heel graag winnen. We willen bevestigen hoe goed we zijn.”



AZ heeft al lang niet van een traditionele club weten te winnen. ,,Dat moet nu een keer wél. We waren er vaak dichtbij. Dan gaat het om de momenten. We moeten ervoor zorgen dat we negentig minuten geconcentreerd zijn. De wedstrijd tegen PSV is wat dat betreft een voorbeeld. Toen was er tot de 73ste minuut niks aan de hand, maar raakten we in de war door een spelhervatting.” Ook in de laatste competitiewedstrijd tegen Vitesse gaf AZ een voorsprong weg. ,,Toen werd het zomaar 2-2. Als we zondag in de finale zo verdedigen dan redden we het niet.”



Van den Brom kijkt al uit naar de finale. ,,Het zijn twee teams die in vorm zijn. Dat belooft wat. Iedereen is fit. Stijn Wuytens ook. Dat hoort ook zo bij een finale, dat iedereen erbij is.”