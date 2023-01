AZ verlengt contract hoofdtrainer Pascal Jansen tot 2025: ‘We waren er snel uit’

Jansen werd in december 2020 hoofdtrainer bij de Alkmaarders na het plotse ontslag van Arne Slot. Jansen presteerde met AZ de afgelopen seizoenen goed. Vorig seizoen bewerkstelligde hij Europees voetbal via de play-offs, momenteel staat hij vierde met AZ met vier punten achterstand op koploper PSV. Met Jansen wint AZ opvallend vaak van topclubs. Zo werden dit seizoen al Ajax en PSV verslagen.

Jansen is blij met de verlenging: ,,Ik ben heel blij. We waren er snel uit. Ik voel me hier zeer gewaardeerd en ik heb hier een prachtige spelersgroep, wat wil je nog meer?”