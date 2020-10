AZ treft oude bekende van Feyenoord: dit is wat je moet weten van AZ - Rijeka

AZ neemt het vanavond om 21.00 uur in de Europa League op tegen HNK Rijeka. Het is voor de Alkmaarders voor het eerst dat ze een club uit Kroatië treffen, al kennen ze Rijeka misschien nog als opponent van Feyenoord.

• In het seizoen 2014-2015 was HNK Rijeka de tegenstander van Feyenoord in de groepsfase de Europa League. De Kroaten wonnen thuis met 3-1 dankzij een hattrick van Andrej Kramaric. In Rotterdam won Feyenoord met 2-0. Rijeka werd uitgeschakeld in de groep.

• Rijeka is Europees gezien bepaald geen hoogvlieger, want ook in de andere twee deelnames aan het hoofdtoernooi van de Europa League was het na de groepsfase steeds klaar.

Volledig scherm Kroatische krant na het duel tussen Rijeka en Feyenoord. © gratis

• AZ kwam daarentegen afgelopen seizoen de poule nog wel door, mede dankzij een ongeslagen thuisstatus. In Den Haag, afgelopen jaargang het tijdelijke onderkomen van de Alkmaarders, werd FC Astana verslagen en konden Manchester United en Partizan Belgrado op een gelijkspel worden gehouden. In de volgende ronde speelde AZ in Alkmaar met 1-1 gelijk tegen Lask Linz, maar ging het in Oostenrijk mis: 2-0.

• De huidige campagne is AZ goed begonnen. Dankzij een doelpunt van Dani de Wit won de ploeg van Arne Slot verrassend met 0-1 bij favoriet Napoli. Rijeka ging met 0-1 onderuit tegen Real Sociedad door een laat doelpunt van Jon Bautista.

• In de Hrvatski Telekom Prva Liga staat Rijeka na zes speelronden vierde, al hebben ze het minste aantal wedstrijden gespeeld van iedereen. Al drie wedstrijden van Rijeka zijn in deze onzekere coronatijd uitgesteld. Afgelopen weekeinde nog kwamen ze niet in actie tegen HNK Gorica, dat maar liefst acht besmette spelers in quarantaine had.

Volledig scherm Rijeka-aanvoerder Frank Andrijasevic (r) in duel met Robin Le Normand van Real Sociedad in het vorige Europa League-duel in de poule van AZ. © EPA

• AZ staat in de eredivisie slechts tiende, al hebben ook de Alkmaarders een wedstrijd minder gespeeld. Afgelopen weekeinde kwamen ze tegen ADO Den Haag niet verder dan 2-2.

• In de eredivisie staat AZ er de laatste weken bekend om dat ze vaak een voorsprong weggeven, in Europa zijn de Noord-Hollanders vooral berucht vanwege de vele gelijke spelen. Sinds 2009 heeft in de Europa League alleen Dinamo Kiev (23) vaker gelijkgespeeld dan AZ (18).

• AZ heeft dan geen ervaring met Kroatische tegenstanders, met Joey Didulica heeft het wel een oud-speler uit dat land. De keeper maakte zelfs onderdeel uit van het succesvolle team dat in het seizoen 2008-2009 kampioen van Nederland werd.

Volledig scherm Teun Koopmeiners scoort van elf meter tegen Lask Linz in de vorige editie van de Europa League. © ANP

• De link die Rijeka met Nederland heeft is flinterdun. De Kroatische kustploeg speelde dus een keer tegen Feyenoord. Mede dankzij de hattrick van Kramaric is de huidige spits van Hoffenheim nog altijd Europees topscorer van Rijeka. In totaal maakte hij er zes voor de club.

• De topscorer van AZ in Europa heeft er drie keer zoveel gemaakt: Kees Kist (18). Van de huidige spelersgroep hebben Myron Boadu en Teun Koopmeiners de meeste goals in Europese competitie, beiden zes. Opmerkelijk is dat alle doelpunten van Koopmeiners uit strafschoppen kwamen.

Volledig scherm Dani de Wit scoort tegen Napoli. © AP