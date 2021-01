AZ-trainer Jansen mist de VAR tegen Ajax

Jansen snapte niet waarom de videoscheidsrechters pas in de kwartfinales van de KNVB-beker instromen. ,,Ook ik heb de VAR vaak vervloekt”, zei hij. “Maar we zijn er nu wel aan gewend geraakt. De VAR had de treffer van Ajax misschien wel afgekeurd omdat David Neres hinderlijk buitenspel stond. Ik vond die overtreding van Álvarez op Gudmundsson ook een 100 procent penalty en Boadu stond in de verste verte niet buitenspel toen hij alleen op het doel van Ajax kon aflopen. Dat vond ik helemaal onbegrijpelijk.”

Aanvoerder Koopmeiners snapte de frustratie bij zijn trainer. ,,Maar ik wil het daar niet te lang over hebben”, zei hij. ,,Dat heeft geen nut meer. Het is inderdaad lang geleden dat we van een club uit de traditionele top drie hebben verloren”, doelde hij op een serie van zes overwinningen op rij op Ajax, PSV en Feyenoord. ,,Het is vooral jammer dat het nu gebeurt. Want in een bekertoernooi kan je niets meer rechtzetten.”