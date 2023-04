AZ-talenten schrijven historie met Youth League-winst: Hajduk Split afgedroogd in finale

Met videoAZ is de eerste Nederlandse club die de Youth League, de Champions League voor jeugdteams, heeft gewonnen. De Alkmaarse talenten maakten eerder al gehakt van onder meer Real Madrid en FC Barcelona en in de finale was vanavond ook Hajduk Split niet opgewassen tegen de AZ-formatie van coach Jan Sierksma. Het werd maar liefst 5-0. Ernest Poku en Mexx Meerdink waren de uitblinkers met beiden twee goals.

Als de talenten van AZ later op het punt staan om door te breken bij gerenommeerde clubs kunnen ze in elk geval vertellen dat ze al eens hebben gevoetbald voor de kennersogen van onder anderen Ronald Koeman, Patrick Vieira, Luis Figo, Fabio Capello, Rudi Völler, Gareth Southgate en UEFA-baas Aleksander Ceferin. Toch een gastenlijst die niet onderdoet voor een gemiddelde Champions League-wedstrijd. Ze waren er allemaal bij in Zwitserland om AZ als eerste Nederlandse club de prestigieuze Youth League te zien winnen op een manier die hen zal bekoren. De Alkmaarse jongelingen gaven een galavoorstelling weg in de eindstrijd.

Volledig scherm Eric Abidal, Philipp Lahm, Patrick Vieira, Ronald Koeman en Michael van Praag. © ANP

Met al die bekende voetbalprominenten op de tribune was het niet gek dat AZ zelf ook een aardige afvaardiging naar de finale had gestuurd met directieleden Robert Eenhoorn en Max Huiberts. Geflankeerd door hoofdtrainer van het eerste elftal Pascal Jansen, die handenwrijvend zal hebben gekeken naar de talenten waarover hij binnen niet al te lange tijd kan beschikken.

Eenhoorn, Huiberts en Jansen kunnen trots zijn op de talentvolle lichting van AZ Onder-19, die in de finale zeer overtuigend afrekende met het Kroatische Hajduk Split in een eenzijdig duel waarin AZ zelden echt onder druk kwam. Het was na de zeges op grootmachten als FC Barcelona, Real Madrid en ook Sporting Portugal een nieuw fraai hoofdstuk in het succesvolle verhaal van een jeugdopleiding die allang niet meer onderdoet voor die van Ajax, PSV en Feyenoord.

Maandagavond in Genève zette AZ de toon vanaf de eerste minuut. Binnen anderhalve minuut vuurde de zeventienjarige Jayden Addai al op het doel van Hajduk-keeper Borna Buljan, zoals ook Ernest Poku dat probeerde. Nog dichterbij was Addai even later toen hij ook trachtte binnen te werken van grote afstand. Een schot later in de eerste helft leek nog gevaarlijker. Een uitgespeelde kans voor Fedde de Jong, een van de drie basisspelers die al in het eerste elftal van de club hebben gespeeld, deed Hajduk opnieuw sidderen. Maar ook hij vond keeper Buljan op zijn weg.

AZ en Addai hadden er vervolgens een strafschop voor nodig om de score te openen nadat Poku volkomen onnodig was gevloerd door het grote Hajduk-talent Luka Vuskovic op een positie waar Poku voor geen enkel gevaar meer kon zorgen.

Addai werd na zijn eerste goal als eerste gefeliciteerd door Mexx Meerdink die in Genève nog als wisselspeler was begonnen, een kleine 24 uur nadat hij met het eerste elftal nog een eredivisiewedstrijd tegen RKC had gespeeld. In die wedstijd raakte hij bovendien licht geblesseerd. Het weerhield hem er niet van om na rust in de ploeg te komen. Hij liet zich in de slotfase ook nog eens gelden met twee treffers.

Meerdink liet de duizenden Hajduk-fans, die voor de meeste sfeer in het stadion zorgden, zwijgen. In de tweede helft konden de Kroatische fans pas voor het eerst opveren toen hun club zich liet gelden. Maar AZ dankte doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro, die onder andere redde op een vlammend schot van spits Mate Antunovic.

Poku besliste het duel twintig minuten voor tijd met een fraai geplaatst schot. Voor de tiener, die begin vorig seizoen al wedstrijden in het eerste elftal speelde maar daarna ver werd teruggeworpen door onder andere mentaliteitsproblemen, werd de avond in Zwitserland daarna nog mooier toen hij zijn tweede goal maakte. Meerdink bepaalde de eindstand uiteindelijk op 5-0 waardoor de toernooiwinst er een werd voor de eeuwigheid. Door zijn twee goals werd Meerdink ook nog eens topscorer van de Youth League. Hij eindigde op gelijke hoogte met Bilal Mahzar van Panathinaikos, die ook negen goals maakte.

Trotse Addai

,,Dit was mijn eerste grote finale”, glunderde Addai na afloop in het stadion van Servette. ,,Ik ben zo trots", aldus Addai, die al voor zijn benutte strafschop al een paar mooie kansen kreeg. ,,Maar ik dacht, ik blijf het proberen”, zei de aanvaller die na rust de van een blessure herstelde Mexx Meerdink in het veld zag komen. Met Addai, Meerdink en Ernest Poku in de voorhoede werd Hadjuk Split getrakteerd op een forse nederlaag. ,,Wij vallen graag met z’n drieën aan”, zei Addai die Meerdink en Poku dus ook tweemaal zag scoren. ,,Dit is nieuw voor ons maar we genieten er heel erg van.”

