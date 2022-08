AZ strikt Amerikaans international: eerste keuze op weg naar Feyenoord

Al vanaf het begin van de transferzomer zocht AZ naar een creatieve middenvelder. Mihailovic moet een concurrent worden van Dani de Wit, die voortvarend aan het seizoen is begonnen. De Wit is echter een heel ander type speler is dan Mihailovic. De Amerikaan was bij Montreal goed voor twaalf goals en negentien assists. Mihailovic maakt het seizoen af bij zijn huidige werkgever, waardoor hij pas vanaf het nieuwe jaar speler van de Alkmaarders is. Momenteel is de middenvelder in Nederland om de transfer af te ronden.