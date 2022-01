AZ-spits Pavlidis valt af: deze drie kandidaten maken nog wél kans op de Puskás Award

PSV houdt ook de verrichtin­gen van opgeleefde Bazoer in de gaten

PSV is naast Joey Veerman ook geïnteresseerd in Riechedly Bazoer (25). Een van de pijlers onder het huidige succes van Vitesse is sowieso niet in beeld voor deze winter, maar misschien wel voor de zomer. Hij is dan transfervrij. Onlangs is oriënterend gesproken over zijn situatie en Bazoer staat zelf zeker open voor een stap terug naar Eindhoven. Wel is er op dit moment ook de nodige buitenlandse interesse voor hem.

8:43