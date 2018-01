AZ rekent op Svensson tegen FC Utrecht

Trainer John van den Brom vreesde Svensson een tijdje kwijt te zijn, maar zag de verdediger deze week in Alkmaar alweer aansluiten op het trainingsveld.



,,Gelukkig valt het mee'', zei Van den Brom. ,,Het zag er vrij ernstig uit. Als Jonas het veld uit moet met een blessure, is het meestal ook goed raak. Maar hij staat weer op het veld en we gaan kijken of hij fit genoeg is om tegen FC Utrecht te spelen.'' Mocht dat niet lukken, dan zal Ricardo van Rhijn beginnen.

Jeremy Helmer krijgt links voorin de voorkeur boven Joris van Overeem. De woensdag aangetrokken aanvaller Oussama Idrissi gaat ook mee naar De Galgenwaard.