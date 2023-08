AZ nog één horde af van groepsfase Conference League na simpele zege op dreumes uit Andorra

Mede door een heerlijke goal van revelatie Ruben van Bommel heeft AZ simpel afgerekend met Santa Coloma uit Andorra. Na de zege van 1-0 van vorige week werd het donderdagavond in Alkmaar slechts 2-0, na een ongekende kansenregen. De ploeg van Pascal Jansen stuit nu op een dubbel met SK Brann voor ene plek in de groepsfase van de Conference League

Van Bommel, deze zomer overgekomen van MVV Maastricht, had zondag in de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles (5-1) zijn eerste basisplaats al opgeluisterd met een doelpunt en een assist. Tegen Santa Coloma mocht de zoon van oud-international Mark van Bommel opnieuw starten op de plek van de afwezige linksbuiten Jesper Karlsson. Na 40 minuten opende Van Bommel de score. Na voorbereidend werk van Vangelis Pavlidis schoot hij de bal van buiten het zestienmetergebied haast achteloos over de keeper in het doel.

AZ strijdt in de play-offs met SK Brann uit Noorwegen om een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Het eerste duel is volgende week donderdag in Alkmaar, de return een week later in Bergen.

AZ kwam na de moeizame zege vorige week in Andorra in de thuiswedstrijd tegen Santa Coloma amper in de problemen. De ploeg van Jansen kreeg in de openingsfase al heel wat kansen om te scoren, maar Pavlidis en Van Bommel stuitten na passes van Sven Mijnans beiden op doelman Josep Gómes. De thuisclub zakte daarna wat weg, maar ging dankzij de eerste Europese treffer van Van Bommel toch met een voorsprong rusten.

In de tweede helft trakteerde AZ het publiek op heel wat aardige aanvallen. Nadat Pavlidis de paal had geraakt en invaller Mayckel Lahdo via de vingertoppen van Gómes op de lat had geschoten, viel in de 78e minuut alsnog de 2-0. Na een actie van de eveneens ingevallen Djordje Mihailovic, die vorige week het enige doelpunt maakte, kon Lahdo het laatste tikje geven.

Vorig seizoen kwalificeerde AZ zich via de voorrondes voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De ploeg van Jansen drong vervolgens zelf door tot de halve finales, waarin West Ham United te sterk bleek.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Miguel Lopez wordt vervangen door Guillem Jiménez Cristian Novoa wordt vervangen door David Virgili David Møller Wolfe wordt vervangen door Denso Kasius 2-0 GOAL van Mayckel Lahdo! Daar is dan eindelijk de bevrijdende 2-0. Mayckel Lahdo tikt na een ware kansenregen in de tweede helft bij de tweede paal de 2-0 achter de uitblinkende doelman Josep Antoni Gómes. Dani de Wit wordt vervangen door Djordje Mihailovic Ruben van Bommel wordt vervangen door Ernest Poku Iván Garrido wordt vervangen door Marc Nierga Hoeveel kansen heeft AZ nog nodig tegen deze dramatische dreumes uit Andorra? Kans na kans krijgt de thuisploeg, maar Mijnans, Van Bommel, Pavlidis en Dani de Wit moeten allemaal het antwoord schuldig blijven. Jens Odgaard wordt vervangen door Mayckel Lahdo Riechedly Bazoer wordt vervangen door Alexandre Penetra Mario Mourelo wordt vervangen door Moisés San Nicolás Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft Gele kaart voor Sven Mijnans 1-0 GOAL van Ruben van Bommel! Ruben van Bommel is heerlijk op dreef. Zondag was de eredivisiedebutant al de grote aanjager bij AZ tegen Go Ahead Eagles, onder meer met een goal, en vanavond scoort hij weer. En hoe. Met een fenomenaal boogballetje over doelman Gómes. En prompt een schotje van Sven Mijnans, op de vuisten van Josep Antoni Gómes. De corner levert niets op. De eerste helft zit er al bijna op, maar het overwicht in goals uitdrukken is aan AZ nog niet besteed. Tot de zestien ging het in het eerste kwartier nog redelijk - met onder meer een kans voor Van Bommel na een heerlijke pass van Mijnans - daarna stuitte de thuisploeg op een bus uit Andorra. AZ bij winst naar Noorwegen Als AZ vanavond afrekent met Santa Coloma nemen de Alkmaarders het in de play-offs van de Conference League op tegen SK Brann. De Noorse club won voor eigen publiek in Bergen de return tegen FC Arouca met 3-1 en werkte daarmee de 2-1-nederlaag van vorige week in Portugal weg. De ploeg van trainer Eirik Horneland scoorde drie keer in de eerste helft. FC Arouca deed kort na rust wel iets terug, maar wist er geen verlenging uit te slepen. Eerste helft afgetrapt

