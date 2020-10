AZ niet akkoord met twee duels schorsing voor Svensson

Ten Hag: ‘Klaassen brengt de dynamiek die wij nodig hebben’

18 oktober Erik ten Hag genoot zondag van de rentree van Davy Klaassen in het shirt van Ajax. De middenvelder had met een doelpunt en goed spel direct een belangrijke invloed in de wedstrijd tegen SC Heerenveen, die met 5-1 werd gewonnen. ,,Hij is echt een sturende speler op het veld.”