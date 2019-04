AZ neemt herstelde Boadu mee naar De Kuip

De 18-jarige spits kan morgen zijn rentree maken, uitgerekend in het stadion van de club waartegen hij op 16 september zijn enkel brak. Bij een sliding van Eric Botteghin kwam de enkel van Boadu klem te zitten onder het been van de Braziliaanse verdediger en daarbij ging het mis.



De talentvolle spits moest weer een operatie ondergaan, nadat hij eerder door een zware knieblessure al lang aan de kant had gestaan. Boadu was het seizoen goed begonnen met drie doelpunten in zijn eerste vier competitieduels. Bij afwezigheid van de jongeling groeide Mats Seuntjens uit tot de aanvalsleider van AZ, dat in de eredivisie vier punten achter staat op Feyenoord. De Rotterdammers zijn bij winst in De Kuip zo goed als zeker van de derde plek en daarmee rechtstreekse plaatsing voor de Europa League.