AZ mist Idrissi en Vlaar bij seizoensouverture tegen PEC Zwolle

In de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen voor AZ kan het geen beroep doen op Oussama Idrissi. De Marokkaanse international heeft weer last van zijn buikspier gekregen na het voorrondeduel voor de Champions League tegen Dynamo Kiev afgelopen woensdag. In dat duel kon Idrissi al niet starten. Wel viel hij in.

Door Nik Kok

De blessure is voor trainer Arne Slot een volgende teleurstelling na de uitschakeling in dat duel, ook omdat Idrissi vorig jaar goed was voor dertien competitiedoelpunten en zijn ploeg momenteel scherpte voor de goal ontbeert. Zo heeft Myron Boadu, de andere aanvaller die vorig seizoen zoveel scoorde, ook nog niet gescoord dit seizoen. Calvin Stengs heeft mede door blessures ook de vorm nog niet te pakken.

Voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle kan AZ ook geen beroep doen op verdediger Ron Vlaar. ,,Als je me nou vraagt hoe ik tegenover de eerste fase van het seizoen aankijk, dan zijn die blessures wel een goed voorbeeld. We moeten zorgen dat die jongens fitter worden. Het liefste zou je ze steeds een lange aanloop willen geven om te herstellen maar ik heb steeds de keuze gemaakt om ze op te stellen. Ook omdat er belangrijke wedstrijden op het programma stonden.” Slot denkt dat lange inactiviteit tijdens de coronaperiode er mee te maken heeft. ,,Daar hebben meer clubs last van, daarin zijn we niet de enige.”

Over de goals zegt Slot zich geen zorgen te maken. ,,Die goals komen vanzelf wel. Als de aanvallers weer fitter worden en de weerstand op een andere niveau dan zou dat zomaar tot meer goals kunnen leiden. We moeten niet vergeten dat we tot nu toe tegen sterke tegenstanders hebben gespeeld.” Slot vindt dat zijn team sterker is als je het vergelijkt met vorig seizoen. ,,We hebben steeds stappen gemaakt. Dan kan er een keer een moment komen dat je een stap niet maakt. Vorig jaar werden we zestig minuten weggevaagd in de voorronde van de Europa League tegen Antwerp. Nu spelen we een heel aardige eerste helft tegen Dynamo Kiev op Champions League-niveau. Ten opzichte van vorig jaar zie je heel duidelijk progressie.”

AZ kan tegen PEC ook nog niet beschikken over de meest recente aankoop Jesper Karlsson. De Zweed sluit pas op 28 september aan. Het ligt in de lijn der verwachting dat de wedstrijd tegen FC Utrecht die vorige week werd verzet, de komende weken wordt ingehaald. Er is ruimte in de speelkalender gekomen door de uitschakeling van AZ in de Champions League.