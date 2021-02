AZ met pijn en moeite langs hekkensluiter Emmen

Door Nik Kok



Het was uiteindelijk rechtsback Yukinari Sugawara die de ban uiteindelijk brak voor het worstelende AZ dat op het ongewone tijdstip van 14 uur op zaterdagmiddag aftrapte tegen FC Emmen op de waterkoude Oude Meerdijk.



En na twee opeenvolgende nederlagen tegen FC Utrecht en Ajax waarin niet werd gescoord had AZ ook tegen FC Emmen moeite om het net te vinden. Symptomatisch daarin was weer het optreden van Albert Gudmundsson die de nodige kansen kreeg om de score te openen. Maar net als vaker dit seizoen was de IJslander ongelukkig in de afronding terwijl ook de immer negentig minuten spelende Calvin Stengs en Myron Boadu zich niet van hun beste konden lieten zien.