AZ met 18-jarige Wouter Goes tegen Feyenoord: ‘Ik ga hem niet speciaal voorbereiden op deze wedstrijd’

Bij tegenstander Feyenoord ging het de afgelopen dagen voor de topwedstrijd tegen AZ voornamelijk over de afwezigheid van de geschorste Orkun Kökçü . Bij AZ hebben ze al weken te kampen met een blessuregolf. ,,Maar daardoor zal er geen andere wedstrijd ontstaan”, denkt AZ-trainer Pascal Jansen. ,,Want er blijven bij beide ploegen nog genoeg spelers over.”

Mede door al die blessure begint bij AZ zaterdagavond (21.00 uur) de achttienjarige Wouter Goes in de basis. In de laatste vijf jaar speelden alleen Devyne Rensch (Ajax), Rav van den Berg (PEC Zwolle) en Kik Pierie (Heerenveen) als verdediger op die leeftijd tegen Feyenoord in de Kuip. Trainer Pascal Jansen heeft Goes niet speciaal voorbereid op een duel dat stadion.

,,Het is een mooi stadion met een bijzondere sfeer. Het publiek zal weer massaal achter Feyenoord staan, maar dat is alleen maar mooi. Het is ook de energie waar je naar hunkert als voetballer, denk ik. Of je nu thuis of uit speelt”, aldus Jansen. ,,Wouter heeft het nu drie wedstrijden redelijk tot goed gedaan. Op die manier heeft hij laten zien waar hij voor is opgeleid. De kansen die hij heeft gekregen heeft hij met beide handen aangegrepen. Maar voor de rest is het voor Wouter de voorbereiding die hij op elk duel heeft. Ik hoop dat hij nog veel wedstrijden in de Kuip gaat spelen in zijn loopbaan.”

Het ontbreken van vormgever en Feyenoord-aanvoerder Kökçü en diens vervanging heeft Jansen de afgelopen dagen geen hoofdbrekens bezorgd. ,,Er zal een ander type op zijn plaats spelen, maar belangrijker wordt misschien nog wel wat er een linie daarachter gaat gebeuren. Als daar veranderingen plaats zullen vinden is dat belangrijk voor hun opbouw.”

Mits in vorm beschouwt Jansen Feyenoord en AZ momenteel als de best voetballende ploegen in de eredivisie. Cruciaal wordt het duel nog niet, denkt hij. ,,Ik weet dat Feyenoord na het duel van zaterdag veel topwedstrijden heeft afgevinkt maar dat geeft geen enkele garantie. In iedere wedstrijd kun je punten verliezen. Het wordt in elk geval wel een heel belangrijk duel.”

Met Arne Slot treft Jansen zaterdagavond weer de trainer onder wie hij in Alkmaar enige tijd assistent was. De twee spreken elkaar niet meer, al is Jansen complimenteus over de huidige Feyenoord-trainer. ,,Zijn drang om elke dag beter te worden bewonder ik. Zijn bezetenheid van het vak herken ik in mezelf. We zijn beiden vakidioten. Arne is heel erg overtuigd van zijn eigen ideeën en kan dat op een goede manier overbrengen op zijn spelers.”

