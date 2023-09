AZ loopt wereldbeker voor jeugdteams mis na strafschoppen tegen Boca Juniors in La Bombonera

Met video'sAZ Onder 20 is er niet in geslaagd om de wereldbeker voor clubteams te winnen. In het iconische stadion La Bombonera in Buenos Aires werd het verslagen voor thuisploeg Boca Juniors na strafschoppen.

Strafschoppen waren AZ de laatste tijd goed gezind maar zaterdagavond verloor de club dan toch een serie. Keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro kon geen heldenrol vervullen. Verdediger Maxim Dekker en middenvelder Kees Smit misten hun strafschop.

Het was tot de laatste speelminuut een spannende slijtageslag van jewelste voor de jonge spelers van AZ die voor het eerst in hun leven te maken kregen met het nodige Zuid-Amerikaanse temperament zoals die er altijd is in finales als deze.



Tussendoor trachtte AZ ‘gewoon’ te voetballen. Iets wat eigenlijk nauwelijks lukte. Zo kwam AZ bijna nooit in de buurt van het doel van Boca Juniors maar net voor rust was er wel plots de voorsprong. Een van richting veranderd schoot van Dave Kwakman belandde achter de Boca-keeper Díaz Robles. Tot dan toe liep AZ vooral achteruit om een beter Boca in allerijl te kunnen pareren.



Het was duidelijk dat de jongelingen toch wel wat onder de indruk waren van het hele gebeuren. Niet gek natuurlijk, de meesten speelden voor het eerst in zo’n groot stadion dat met ruim 37 duizend toeschouwers bovendien goed gevuld was. Ook al was er in de Europese Youth League dan al afgerekend met grote clubs als Real Madrid en FC Barcelona. Van de ploeg die dat presteerde was bijna iedereen present al was er in de afgelopen weken behoorlijk wat fysieke malheur bij veel spelers.



De voorbereiding op het wereldbekerduel was al een belevenis op zich met het afwerken van een training op het complex van Argentinos Juniors, de club waar Diego Maradona ooit is begonnen. En eenmaal bij het stadion gekomen ontwaarde de selectie van trainer Jan Sierksma de duizenden toeschouwers die op het duel af waren gekomen. In Buenos Aires nemen ze het duel om de wereldbeker uiterst serieus. En dus keepte AZ-keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro voor een hossende mensenmenigte die niet per se stil werden na de openingstreffer van AZ.



Spelers met ervaring in eerste team

De bloedfanatieke aanhang zal zich rijk hebben gerekend met het spelbeeld van de eerste helft waarin AZ er nauwelijks aan te pas kwam. Dat zag op de tribune ook vice-president Juan Roman Riquelme die ooit nog door AZ werd uitgeschakeld in de UEFA Cup met zijn Spaanse club Villarreal.



Boca Juniors was aangetreden zonder de negentienjarige Valentin Barco, in principe de linksback van het eerste elftal van de club. AZ daarentegen beschikte met Ernest Poku over een speler die dit seizoen al regelmatig uitkwam in de eredivisie. Maxim Dekker, Wouter Goes en Mexx Meerdink deden dat ook al. Doelpuntenmaker Dave Kwakman maakte onlangs zijn debuut.

Het lijkt een kwestie van tijd of er breken bij Boca Juniors ook meer spelers door in het eerste elftal want de thuisploeg maakte best veel indruk. Spits Ignacio Rodríguez speelde zich in de tweede helft knap vrij en nam het doel van Owusu-Oduro onder vuur. Vanaf de eerste minuut liet de ploeg zich ook fysiek gelden, AZ kreeg zaterdagavond het hele arsenaal aan Zuid-Amerikaans voetbaltemperament mee. Inclusief geniepige overtredingen, snoeiharde tackles en passievol juichen bij alleen al een geslaagd verdedigende actie.



Een eigen doelpunt van back Enoch Mastoras bracht Boca in het begin van de tweede helft weer langszij waarna AZ een storm van de Argentijnse opponent moest doorstaan. Dat lukte tot de strafschoppenserie.

