AZ kijkt uit naar kraker tegen ‘ouderwets Engels’ West Ham: ‘Maar ze kunnen ook echt heel goed voetballen’

Excelsior mocht voor duel met Feyenoord geen afscheid nemen van Wieffer: ‘Mis­plaatste arrogantie’

Excelsior had graag bij het duel tussen Excelsior en Feyenoord nog afscheid willen nemen van oud-speler Mats Wieffer. Dat liet Feyenoord niet toe om de middenvelder op de wedstrijd te laten focussen. Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen was daar niet over te spreken.