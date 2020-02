AZ kijkt tegenwoordig uit naar elke topwedstrijd

AZ is dit seizoen soeverein in wedstrijden die het predicaat ‘topper’ hebben. Na de 3-0 winst in de Kuip tegen Feyenoord volgde in oktober de 4-0 winst in Eindhoven tegen PSV. Voor die twee ploegen nog steeds de enige thuisnederlaag in de eredivisie van het seizoen. Vlak voor de winterstop was er voor AZ nog de 1-0 zege op Ajax. En dat terwijl de club een reputatie had van knikkende knieën als in de spelersbus alleen al de lichtmasten van de Kuip werden ontwaard of het speelveld van de Johan Cruijff Arena werd betreden.