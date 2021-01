AZ kan niet omgaan met druk die het zichzelf oplegt

Samenvatting Ten Hag: 'Na halfuur was het soms overleven voor ons’

17 januari Erik ten Hag was vooral tevreden met de uitslag van het duel tussen Ajax en Feyenoord (1-0). ,,We hebben 30 tot 35 minuten goed en dominant gespeeld", zei hij. ,,Daarna was het soms overleven. Maar dat hebben we wel gedaan. Er zit een geweldige spirit in deze ploeg.”