AZ kan met winst bij Go Ahead Eagles aansluiting houden met de top

Fortuna Sittard verrast FC Groningen en boekt tweede zege op rij

Fortuna Sittard heeft in Groningen uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie. Een goal in de slotfase van Dimitros Siovas bleek genoeg voor de zege. FC Groningen liet juist na het gat met nummer acht SC Cambuur te verkleinen.

12 februari