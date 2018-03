AZ is uitblinker Jahanbakhsh een tijdje kwijt

De uitblinker bij AZ strompelde met een van pijn vertrokken gezicht van het veld, met zijn hand op de achterkant van zijn linkerbovenbeen.



,,Het zag er niet goed uit'', erkende Van den Brom. ,,Het was een domper dat hij uitviel. We weten dat we in korte tijd een paar wedstrijden achter elkaar hebben gespeeld, de vermoeidheid speelt zeker een rol. We moeten even afwachten hoe ernstig het is.''



Jahanbakhsh is met twaalf doelpunten en acht assists de belangrijkste man bij de nummer drie van de eredivisie. AZ speelt volgende week in De Kuip tegen Feyenoord. Beide clubs treffen elkaar op 22 april opnieuw in hetzelfde stadion, dan in de finale van het toernooi om de KNVB-beker.