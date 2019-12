AZ in eigen stadion tegen Ajax, maar ‘vooralsnog zonder publiek’

De Alkmaarders weken sindsdien voor hun thuiswedstrijden uit naar Den Haag. Het dak van het eigen stadion is inmiddels verwijderd, alleen boven de hoofdtribune is de overkapping nog intact. AZ zorgt nu voor tijdelijke voorzieningen, waardoor het stadion in principe weer gebruikt kan worden. Zo zijn inmiddels twee lichtmasten teruggeplaatst.

AZ wil de wedstrijd alleen mét publiek spelen. Dat is ook de wens van voetbalbond KNVB en van de gemeente. ,,In principe staan we toe dat wedstrijd in het stadion van AZ wordt gespeeld. Dat kan zonder publiek, al is dat ook onze wens niet”, aldus de gemeentewoordvoerder. ,,Volgende week beslissen we of het stadion gedeeltelijk of volledig beschikbaar is voor publiek.”