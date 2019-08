AZ in Den Haag tegen Groningen

Ajax heeft zich nooit bij PSV gemeld voor Bergwijn

17 augustus Vrijwel direct nadat Steven Bergwijn en PSV het gisteren eens waren over een nieuw en langer contract, is de buitenwereld op de hoogte gebracht van de overeenkomst. Er is de laatste maanden veel geschreven en gespeculeerd over zijn toekomst, maar de rust keert voorlopig terug rond de aanvaller. In mei zal het hele spel misschien weer van voren af aan beginnen, waarbij hij aan de hand van zijn prestaties zelf de kwaliteit van de clubs bepaalt.