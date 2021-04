AZ houdt vertrouwen in hoofdtrainer Pascal Jansen

Pascal Jansen is ook volgend seizoen hoofdtrainer van AZ. Het contract van de trainer is verlengd tot medio 2023. ,,Ik ben blij en vereerd dat ik deze kans krijg van de club”, zo reageert hij op het clubkanaal.

Door Nik Kok

Jansen begon in december plotsklaps aan zijn klus als hoofdtrainer van AZ toen Arne Slot werd ontslagen vanwege zijn gevoerde gesprekken met Feyenoord. Die stap was een grote voor hem, hij was nog nooit hoofdtrainer geweest van een eredivisieclub. De start was met twee nederlagen achter elkaar stroef te noemen. AZ werd ook nog uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League. In januari volgde ook nog de bekeruitschakeling tegen Ajax.

Quote We zijn tevreden met de resultaten en spelers ontwikke­len zich door AZ-directeur Max Huiberts

Maar onder Jansen klom AZ wel gestaag op naar de top van de ranglijst waar het nu de derde plek inneemt. De club heeft nog volop kans om zich te plaatsen voor de voorronde van de Champions League. Ook wisten de Alkmaarders onder Jansen te twee keer te winnen van zowel Feyenoord als PSV terwijl hij lange tijd geen beroep kon doen op basisspelers Jonas Svensson en Dani de Wit.

Logische stap

Volledig scherm © ANP De directie van AZ is daardoor uiterst tevreden over hem. Namens AZ noemt directeur voetbalzaken Max Huiberts het verlengen van het contract van Jansen logisch. ,,Pascal heeft sinds december laten zien dat hij weet wat er van een hoofdcoach van AZ wordt gevraagd, daarnaast kent hij onze organisatie en manier van werken. We zijn tevreden met de resultaten en spelers ontwikkelen zich door. Voor ons dus een logische stap om verder te gaan met elkaar.”

Hij laat zich aan de buitenwereld zien als een vriendelijke, rustige oefenmeester die zich nooit uitlaat over scheidsrechters. Zijn langere aanstelling past in de lijn van de club waarin onervaren trainer de kans krijgen zich te ontwikkelen. Eerder nog werd er eerst gekeken naar grote namen als Dick Advocaat, Ronald Koeman en Louis van Gaal. Voorganger Arne Slot had ook nog weinig ervaring als hoofdtrainer toen hij begon. Jansen kent de club goed, hij loopt ook regelmatig rond bij de jeugdopleiding.

AZ schat in dat Jansen ook in staat is om volgend seizoen vorm te geven aan het nieuwe AZ. Het zou niet gek zijn als er deze zomer veel transfer gaan plaatsvinden. Voor de gouden generatie met spelers als Calvin Stengs, Myron Boadu, Teun Koopmeiners en Owen Wijndal is veel belangstelling en het contract van Jonas Svensson loopt af. Bruno Martins Indi werd gehuurd. AZ zal voor volgend seizoen inzetten op de jeugdopleiding maar legde deze week ook alvast een nieuwe verdediger vast met Sam Beukema. Aan Pascal Jansen straks de taak om ook van het nieuwe AZ een uitdager van de traditionele topdrie te maken.

