AZ hoopt op Robben: ‘Tegen hem wil je toch áltijd spelen’

Jansen heeft genoten van de prestatie van Robben tegen Emmen zondag. De ervaren wereldster kon eindelijk laten zien dat hij het nog niet is verleerd. ,,Als je daar niet van kan genieten ben je geen liefhebber”, stelt Jansen met een glimlach.

,,De spelvreugde droop er vanaf. Een mooie uitdaging dan spelen tegen hem is niet denkbaar. Dat is een gevecht dat je wil aangaan als profvoetballer.” Jansen heeft het nog niet met Owen Wijndal over Robben gehad. Vermoedelijk is international Wijndal dan de directe tegenstander voor Robben. ,,Owen kennende hoopt hij ook dat hij tegen Robben mag spelen. Hij is wel iemand die houdt van uitdagingen. In de wedstrijdvoorbereiding heb ik rekening gehouden met een Groningen zonder en met Robben.”



Het is namelijk de vraag of Groningen donderdag alweer over hem kan beschikken. ,,Volgens mij heeft hij langer gespeeld dan hij had gepland”, weet Jansen.

Quote Worden we straks derde dan zou dat een grote teleurstel­ling zijn Pascal Jansen

Het is nog afwachten voor Jansen over welke spelers hij kan beschikken. Teun Koopmeiners en Dani de Wit kampen met een coronabesmetting. Vanmorgen zijn ze net als de rest van de selectie getest. Vanmiddag volgt de uitslag. Het zou voor AZ een meevaller zijn als ze over het tweetal kunnen beschikken want ook Ramon Leeuwin (geschorst) en Timo Letschert (verstuikte enkel) zijn er niet bij. Middenvelder Jordy Clasie blijft dan de enige optie achterin als centrale verdediger. Het is nog de vraag of Myron Boadu genoeg is hersteld van zijn knieblessure.

AZ is met PSV in gevecht om de felbegeerde plek twee. Met Groningen en Heracles lijkt AZ een zwaarder resterend programma af te moeten werken dan PSV dat tegenstanders treft die nergens meer voor spelen. ,,Maar daar kijk ik niet naar”, zegt Jansen. ,,Ik wil gewoon zelf het maximale uit onze prestaties halen. Worden we straks derde dan zou dat een grote teleurstelling zijn. Daar ga ik niet vanuit en daar denk ik nog niet aan. Pas als het seizoen afgelopen is, kunnen we dat weer relativeren.”