AZ heeft opvolger voor vertrokken doelman Marco Bizot binnen: ‘Een grote club met ambities’

Vindahl Jensen groeide op in Helsinger en speelde in de jeugd van Lyngby BK. In 2014 maakte hij de stap naar de opleiding van Nordsjælland, waar hij doorstroomde naar het eerste elftal. De jeugdinternational was vrijdag nog basisspeler in het met 1-0 gewonnen competitieduel tegen Brøndby IF. Hij gaat bij AZ spelen met rugnummer 1. Bij AZ wordt Vindahl Jensen de opvolger van Marco Bizot, die is overgestapt naar Stade Brest in de Franse competitie.

,,De Nederlandse competitie staat in Denemarken hoog aangeschreven. Daar komt bij dat AZ een grote club is met ambities die mij aanspreken", aldus de nieuwe doelman. ,,Dit is een mooie en belangrijke stap in mijn carrière. Jaarlijks om de bovenste plaatsen spelen en Europees voetbal spelen is iets waar ik erg naar uitkijk. Daarnaast is het een mooie bijkomstigheid dat AZ al verschillende spelers uit Scandinavië in de selectie heeft.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts is blij met de komst van Vindahl Jensen: ,,Peter heeft op het hoogste niveau in Denemarken bewezen een betrouwbare en stabiele doelman te zijn. Hij past in de speelstijl van AZ en is een allround goede keeper, waarbij vooral de reflexen en uitstekende meevoetballende kwaliteiten opvallen. Peter kan in het eerste team direct van waarde zijn en kan zich de komende jaren bovendien nog volop ontwikkelen.”