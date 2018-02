AZ grapt op Twitter over de muur die Sparta bouwde in Alkmaar

Advocaat na nieuw verlies: 'Het was alleen maar tegenhouden'

21:54 Er had een punt ingezeten voor Sparta tegen AZ, ook al was dit totaal niet verdiend geweest. In de slotfase gaven de hardnekkig verdedigende Rotterdammers alsnog het gelijkspel uit handen. Smaakmaker Idrissi zorgde voor de 2-1 overwinning voor de Alkmaarders.