AZ gaat wéér voor koppositie in eredivisie: ‘Voor ons is het geen thema’

,,Daarover wil ik niet mauwen, maar bijzonder is het wel. We spelen drie wedstrijden in zes dagen. De overige teams die bovenin meedraaien doen dat niet. Maar we hebben ermee te maken en dan moeten we ermee omgaan.”

Niettemin zag Jansen zijn spelers goed herstellen van de relatief zware wedstrijd tegen FC Utrecht (1-2, na verlenging), al heeft hij van de talrijke geblesseerden nog niemand terug. De 18-jarige Wouter Goes zal daarom tegen Excelsior voor de derde achtereenvolgende keer starten in het centrum van de verdediging.

Jansen zag de complimenten op zijn team neerdalen na de goede uitoverwinning op Go Ahead Eagles van twee weken geleden (1-4), maar morste daarna punten tegen FC Utrecht (5-5) en FC Volendam (1-1) én werd dus uitgeschakeld in het bekertoernooi. ,,Ik snap dat men veel verwachtingen van ons had na die winst op Go Ahead. En dat is alleen maar mooi, want blijkbaar hebben we iets laten zien.”

De cijfers van de eredivisie

Het sleutelwoord blijft voor Jansen 'stabiliteit'. Helemaal in dit seizoen, waarin ook de andere teams veel punten laten liggen. Tot de wedstrijd tegen Go Ahead konden we een stabiele sportieve curve overleggen, daarna is het gaan schommelen. Je moet dan zo weinig mogelijk schade oplopen. In zo'n wedstrijd als tegen Volendam hadden we genoeg kansen om het nog om te draaien. De scherpte in de voorste linie ontbrak. Zulke wedstrijden zou je ook met spelhervattingen kunnen beslissen. Dat zit er nog niet in voor ons dit seizoen."

Weer kan AZ tegen Excelsior (in elk geval voor even) de koppositie pakken. Het is na de eerdere pogingen tegen FC Utrecht en Volendam alweer de derde achtereenvolgende keer dat de Alkmaarders die mogelijkheid hebben. ,,Ik snap de werking ervan en dat het voor het gevoel fijn is als we kunnen zeggen dat we koploper zijn, maar we redeneren dat je vanzelf krijgt waar je recht op hebt. Voor ons is het vóór de wedstrijd geen thema”, aldus Jansen, die de uitwedstrijd tegen Excelsior nog verrassend verloor met zijn ploeg (2-1), maar in de beker wel succesvol was tegen diezelfde Kralingers.

Dát de topploegen in de eredivisie zoveel morsen is volgens Jansen overigens geen kwestie van armoede. ,,Daarmee doe je de vele andere clubs tekort. Dat is niet respectvol. Teams kunnen zich goed wapenen. Een club als Volendam heeft de naïviteit van zich afgeworpen en speelde heel behoorlijk tegen ons. Dat is een groot compliment voor Wim Jonk en zijn technische staf. De clubs bovenin moeten daar maar een passende oplossing voor zien te vinden.”

