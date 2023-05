AZ-fans: Vlam sloeg in de pan toen vlag van West Ham United ineens op hoofdtribune hing

De reden dat de vlam in de pan sloeg na de wedstrijd AZ - West Ham United is dat de Britse fans een vlag van hun club aan de hoofdtribune hingen. ,,En dat is absoluut not done”, zegt de advocaat van een aantal verdachten, Vito Shukrula, die zelf ook in het stadion was.

Shukrula beseft terdege dat ‘niet iedereen dit zal snappen, maar’: ,,Tot dat moment was er niks aan de hand. Dit zijn ook allemaal mannen met gewoon een baan, een gezin, maar eenmaal in dat stadion ontstaat groepsdynamiek, de teleurstelling van de uitschakeling, biertje op. Als er een vlag van de tegenstander op de tribune voor het uit-publiek hangt, is dat geen enkel probleem. Maar een vlag op de hoofdtribune, zelfs al zitten daar mensen van AZ en West Ham door elkaar, dat is echt een provocatie, van: Kijk eens, dat doen wij gewoon, in jullie stadion... Hij werd ook snel weer opgerold, maar toen was het te laat.”

AZ werd vorige week donderdag in de halve finale van de Conference League uitgeschakeld door West Ham United. Gelijk na de wedstrijd bestormden AZ-fans de hoofdtribune, waar onder anderen sponsors, familieleden van spelers en ook Engelse fans zaten. De bizarre en gênante vertoning leidde tot veel verontwaardiging in Nederland en Engeland. Ook spelers van West Ham wierpen zich in de strijd, omdat zij bezorgd waren over hun familieleden.

Minderjarige jongen

Vandaag maakte de politie bekend dat er inmiddels dertig AZ-fans zich hebben gemeld bij de politie. Elf van hen zijn aangehouden en tien worden verdacht van zaken als openlijke geweldpleging en mishandeling. De politie dreigde aanvankelijk 24 foto's van verdachten herkenbaar in Opsporing verzocht te laten zien, tenzij ze zich zouden melden. Uiteindelijk werden er dinsdagavond tien foto's in Opsporing verzocht getoond. Daarna meldden zich nog vier verdachten. Zes anderen, onder wie een vermoedelijk minderjarige jongen die een West Ham-speler een schop gaf, worden nog gezocht.

Volledig scherm Rellen na de wedstrijd toen de AZ-fans de hekken hadden gesloopt. © Pim Ras Fotografie

‘Iemand op tv die zich al had gemeld’

Advocaat Christian Visser staat vier verdachten bij die momenteel in voorlopige hechtenis zitten. Visser is verontwaardigd over het feit dat de politie zó snel naar het ‘middel’ Opsporing verzocht heeft gegrepen. ,,Daardoor is nu ook iemand in beeld gekomen die zich al had gemeld”, zegt Visser. ,,Die is daar erg van ontdaan.”

Ook Visser heeft gehoord dat ‘dat spandoek op de hoofdtribune’ de oorzaak is geweest van de rellen. Zijn cliënten zijn volgens hem normale supporters met een baan. De angst om die baan te verliezen als de voorlopige hechtenis met twee weken wordt verlengd, is groot. Donderdag en vrijdag moeten de verdachten die vastzitten bij de rechter-commissaris komen en wordt over het voorarrest besloten.

Wat ook heeft meegespeeld bij het ontstaan van de rellen, is dat er voor de wedstrijd al een aanval zou zijn geweest van West Ham-fans én enkele fans van FC Groningen, op een AZ-café. ,,Maar dat werd afgeslagen,” aldus advocaat Shukrula.

Dat de aanval op de West Ham-fans een soort ‘wraak’ zou zijn op een actie van West Ham-fans in Londen (tijdens de eerste wedstrijd tussen de twee clubs) toen AZ-fans het moesten ontgelden, bestrijden beide advocaten.