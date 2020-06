AZ-directeur Eenhoorn over raadplegen UEFA: ‘Loket van KNVB ging dicht’

AZ stuurde vorige maand een brief naar de UEFA waarin het claimt recht te hebben op de eerste plaats in de afgebroken eredivisie en daarmee het beste ticket voor de Champions League. De Europese federatie verwees de Alkmaarders terug naar de KNVB. De Nederlandse bond houdt vast aan de eindstand zoals die op 24 april werd bepaald, met Ajax als nummer 1 en AZ op de tweede plek. Beide clubs hadden evenveel punten, maar het doelsaldo van Ajax was beter. AZ won dit seizoen echter beide duels met Ajax en claimt daarom meer recht te hebben op het beste ticket voor de Champions League.



,,Na 24 april ging het loket in Zeist weer dicht en heeft AZ besloten het hogerop te zoeken, bij de UEFA”, zegt Eenhoorn. ,,Dat directeur Eric Gudde roept dat de KNVB daardoor is verrast, verrast mij weer niet. Als je je niet in een ander verdiept, dan is het niet meer dan logisch dat je verrast kan worden. Zo werkt het binnen en buiten het veld. Hij had namelijk vanaf 21 april precies kunnen weten hoe wij in de wedstrijd zitten. Meer zeg ik er niet over, omdat de procedure nog loopt en volgens de regels van de UEFA is het niet toegestaan om er dan inhoudelijk en publiekelijk over te spreken.”