AZ-coach Pascal Jansen zoekt zwakke punten Feyenoord: ‘Spelhervattingen kunnen belangrijk zijn’

AZ-trainer Pascal Jansen stelt dat AZ-Feyenoord zondag best wel weer eens beslist kan gaan worden in de laatste minuut. In de eerdere editie van de wedstrijd dit seizoen in de Kuip maakte Feyenoord-spits Cyriel Dessers de winnende treffer in blessuretijd.

,,Dat was toen heel vervelend voor ons want die wedstrijd hadden we eigenlijk gelijk moeten spelen", aldus Jansen. ,,Maar ik sluit zeker niet uit dat het duel weer in de laatste minuut beslist gaat worden. Details zullen het verschil gaan maken. Dat zouden bijvoorbeeld ook spelhervattingen kunnen zijn. Ik denk dat die weleens een belangrijke rol kunnen spelen zondag.”

Lees ook Feyenoord verlengt contracten van trainer Arne Slot en assistent Marino Pusic

AZ en Feyenoord zijn volgens Jansen aan elkaar gewaagd dit seizoen. De Alkmaarders klommen na de nederlaag in de Kuip naar boven op de ranglijst en zijn Feyenoord inmiddels tot zes punten genaderd. ,,We hebben heel hard gewerkt om te komen tot de positie die we nu hebben te veroveren en we zullen er alles aan doen om deze ook te behouden. Wij zijn heel stabiel dit seizoen en Feyenoord is dat ook. Ik denk dat beide ploegen goed in vorm zijn op dit moment.”

Quote De zwakke punten van Feyenoord zijn niet vergelijk­baar met die van Ajax en PSV Pascal Jansen

Jansen vindt het duel dan ook zeer belangrijk met het oog op het vervolg van het seizoen. ,,Er zijn nog elf wedstrijden te spelen en daarin zijn veel punten te verdienen maar winnen we van Feyenoord dan is het verschil nog maar drie punten. Dat is echt iets om voor te spelen.”

In de meeste topwedstrijden die AZ speelt, brengt Jansen een tactische nuance aan in zijn spelsysteem. Zo wonnen de Alkmaarders al in de Johan Cruijff Arena van Ajax en in Eindhoven van PSV. ,,We kijken altijd naar de zwakke punten van de tegenstander”, zegt Jansen. ,,Maar de zwakke punten van Feyenoord zijn weer niet vergelijkbaar met die van Ajax en PSV. Jullie zullen zondag zien of we daadwerkelijk ook iets hebben aangepast.”

Volledig scherm Cyriel Dessers viert zijn winnende doelpunt tegen AZ. © Pro Shots / Mischa Keemink

Wat betreft fitheid of blessures hoeft Jansen in elk geval geen concessies te doen. Hij beschikt over een fitte selectie. Pantelis Hatzidiakos viel in de vorige wedstrijd tegen Heracles nog uit met een blessure. ,,Maar hij is goed hersteld en volledig fit voor het duel tegen Feyenoord”, aldus Jansen.