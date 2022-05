AZ-coach Pascal Jansen maakt voor duel met Ajax diepe buiging voor Feyenoord: ‘Finale wordt mooi affiche voor Arne Slot’

,,Ik vind het uitermate knap dat Feyenoord deze wedstrijd tot een goed einde heeft gebracht. Daar maak ik een diepe buiging voor. Petje af, want de spanning in zo’n wedstrijd is om te snijden. Eén tegengoal en de wedstrijd ligt weer helemaal open. Ook aan de bal vond ik ze goed. Dat zag je vooral na de wissel van Dimitri Payet (speler van Olympique Marseille, red.).”

AZ was tot en met de achtste finales ook actief in de Conference League. In die ronde verloor het van het Noorse Bodø/Glimt. ,,Dan zie je toch dat het mogelijk is om ver te komen in zo’n toernooi als Nederlandse club. De prestaties van Feyenoord zijn goed voor het algehele Nederlandse voetbal. Feyenoord laat het hele seizoen natuurlijk al goed voetbal zien. Voor Arne Slot (onder wie Jansen assistent was bij AZ, red.) wordt de finale straks een heel mooi affiche.”

AZ moet zondag tegen koploper Ajax het tegenvallende puntenverlies tegen Sparta van vorige week zaterdag proberen weg te spoelen terwijl die club bij winst op die dag kampioen kan worden als PSV verliest van Feyenoord. AZ won al van de Amsterdammers in de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. In het bekertoernooi won Ajax. ,,Die twee eerdere ontmoetingen nemen we mee, maar het waren wel twee heel verschillende duels. We hebben ons in die wedstrijden ook op een heel verschillende manier gepresenteerd. De overwinning in Amsterdam was bijvoorbeeld een heel knappe, want dat was in de fase dat Ajax nationaal en internationaal veel indruk maakte. In duels met Ajax draait het om geloof en attitude. Ajax heeft momenteel veel geblesseerden en wint niet altijd even makkelijk, maar ze krijgen het toch altijd weer voor elkaar.”

Mogelijk moet AZ Ajax bestrijden zonder Bruno Martins Indi. De verdediger trainde de hele week niet met de groep. Jansen maakt zaterdag een beslissing over zijn meespelen. Als Martins Indi niet speelt zal Pantelis Hatzidiakos een verdedigingscentrum vormen met Sam Beukema. AZ is nog in de race voor de vierde plek die recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal. De achterstand op FC Twente is drie punten. Eindigt AZ het seizoen op de vijfde plaats dan is dat de slechtste klassering sinds 2017.