NAC legt zich neer bij play-offs: ‘Iedereen is slim genoeg om te zien dat het gat heel groot is’

9:37 De ontkenningsfase in Breda is voorbij, half januari worden de geesten bij NAC rijp gemaakt voor de nacompetitie. ,,Misschien zijn wij een ploeg die beter over één wedstrijd kan spelen."