Arteta weet niet hoe Arsenal-fans Van Nistelrooij ontvangen: 'Het is zo lang geleden’

PSV gaat morgen op bezoek bij Arsenal. Bij de persconferentie voorafgaand aan de Europa-League wedstrijd in Londen (aftrap 19.00 uur) liet Arsenal-trainer Mikel Arteta weten onder de indruk te zijn van de Eindhovenaren. ,,Het is een heel goed team. Wat ik kan zeggen na het bekijken van de beelden is dat het een lastige wedstrijd zal worden", aldus de Spanjaard.

Arsenal is na tien wedstrijden de verrassende koploper van de Premier League. De club is na drie duels in de Europa League ook nog zonder puntenverlies. PSV staat voorlopig tweede in de poule, met een achterstand van twee punten op de club uit Londen. De ploeg van Ruud van Nistelrooij staat tweede in de eredivisie, op één punt van koploper Ajax. De Eindhovenaren scoorden wel één keer meer dan de Amsterdammers.

,,Door wat Ruud heeft gedaan, met de manier van spelen, is het een gevaarlijke ploeg”, aldus Arteta over PSV. ,,Kijk naar hoe veel ze scoren in de eredivisie en ook de prestaties in de Europa League.” De Spaanse coach kreeg bij het persmoment ook de vraag hoe hij verwacht dat Van Nistelrooij, oud-speler van Arsenal-rivaal Manchester United, wordt ontvangen in het Emirates Stadium in Londen. ,,Ik weet het niet, het is een hele tijd geleden. Ik was destijds niet betrokken bij de club.”

Mikel Arteta.

Martinelli vraagteken

Gabriel Martinelli mist mogelijk de thuiswedstrijd van Arsenal tegen PSV. De Braziliaanse aanvaller ontbrak op de laatste training voor het duel met de club uit Eindhoven.



Arteta wilde Martinelli tijdens de persconferentie nog niet afschrijven voor het duel met PSV. Maar met het oog op het drukke programma voor de start van het WK in Qatar zal de trainer geen risico willen nemen met zijn aanvaller. Martinelli scoorde dit seizoen vier keer voor Arsenal en bereidde twee treffers voor. Oleksandr Zintsjenko ontbreekt ook zo goed als zeker tegen zijn oude club PSV. De verdediger is al een paar weken geblesseerd.



PSV is met de herstelde aanvallers Luuk de Jong en Noni Madueke in Londen aangekomen. Ook Mauro Júnior maakt weer deel uit van de selectie van trainer Van Nistelrooij.

Gabriel Martinelli.

