Arsenal - PSV uitgesteld vanwege politie-inzet in Londen rond uitvaart koningin Elizabeth

PSV reist deze week niet naar Arsenal voor de wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. De nationale politie in Engeland ziet het niet zitten dat het duel doorgaat. Dit heeft alles te maken met de protocollen rondom het overlijden van de Britse koningin Elizabeth.

Een nieuwe datum is nog niet bekend. Er is grote druk om de wedstrijd snel te organiseren, omdat het WK eraan komt en de voetbalkalender propvol zit. Voor 13 november moet de wedstrijd sowieso ingehaald worden.

Ajax moet deze week ook in Engeland voetballen, maar dat is buiten Londen. De ontmoeting met Liverpool in de Champions League kan daarom dinsdag wel gewoon doorgaan.

De UEFA besloot zondag al om de wedstrijd tussen Rangers FC en Napoli, in dezelfde poule als Ajax, te verplaatsen van dinsdag naar woensdag. Ook daar is de reden dat dinsdag, vanwege ceremoniële activiteiten rond de uitvaart van Elizabeth, niet voldoende politie beschikbaar is om het duel op Ibrox te begeleiden.

Nationale rouw

Buckingham Palace kondigde een periode van rouw aan tot zeven dagen na de uitvaart van koningin Elizabeth II, volgende week maandag in Londen. De regering liet weten dat het in die periode niet verplicht is evenementen of sportwedstrijden af te gelasten of uit te stellen. Het is aan organisaties en bonden zelf om daarover te beslissen.

Afgelopen weekend lagen alle competities in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland stil als blijk van respect voor koningin Elizabeth, die donderdag op 96-jarige leeftijd overleed. Vanaf dinsdag rolt de bal weer in de meeste voetbalstadions, als er tenminste voldoende politie op de been gebracht kan worden. De Engelse krant The Times meldt dat het twijfelachtig is of de wedstrijden van komend weekend door kunnen gaan. Vanwege de begrafenis worden vanaf komend weekend duizenden agenten uit het hele land opgetrommeld om de orde te bewaken.

Supporters PSV

PSV zou donderdag in Engeland spelen en past het programma voor deze week nu aan. Enkele duizenden supporters van de Eindhovense club hadden hun reis naar de wedstrijd al geboekt en moeten nu ook alles omgooien.

Volledig scherm Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV. © ANP