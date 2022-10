Arne Slot vond Feyenoord voor rust ‘heel matig’ tegen Fortuna Sittard: ‘Hebben we vaker moeite mee’

Slot zag na rust een ander Feyenoord. ,,Wij hadden in de eerste helft niet het tempo en de intensiteit om ze echt af te jagen. In de tweede helft hadden we dat wel. Toen was het heel veel beter. Die goal (nog geen minuut na rust, red.) was geen toeval. Toen was er na balverlies wel direct druk. Dat was een enorm groot verschil.”

Kökçü ‘schaamt zich een beetje’

Ook Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü was niet te spreken over het spel van zijn ploeg in de eerste helft. ,,Ik schaam me wel een beetje", zei Kökçü bij ESPN. ,,Als je de eerste en tweede helft van ons bekijkt, dat is een wereld van verschil”, keek de captain van Feyenoord terug op het duel in De Kuip. ,,Het was statisch in de eerste helft, we hadden voetballend bijna geen ideeën. Als we mee willen doen bovenin mag dit niet gebeuren.”



Vlak na rust maakte Feyenoord nog gelijk via Javairô Dilrosun, maar verder kwam de ploeg van trainer Arne Slot. ,,Hij (Slot, red.) heeft zijn frustraties kenbaar gemaakt in de rust, groot gelijk", aldus Kökçü. ,,In de tweede helft zijn we weer gaan voetballen. Dan zie je dat je het wel kan, maar dan is het eigenlijk een schande dat je de eerste helft zo speelt.”



Kökçü gaf aan dat Slot zijn ploeg nog waarschuwde voor het treffen met Fortuna Sittard ,,In de media kwam veel naar voren dat het vier makkelijke wedstrijden zouden worden”, doelde de middenvelder op het duel met Fortuna en de drie eredivisiewedstijden daarna (tegen FC Volendam, Cambuur en Excelsior). ,,De trainer heeft ons nog gewaarschuwd. Maar als je het begin van de wedstrijd ziet, denk ik niet dat het doorgedrongen is.”