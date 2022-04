Arne Slot twijfelt over Guus Til, ziet in Ofir Marciano een penaltykiller en beantwoordt vragen over Ajax

Arne Slot mist hoogstwaarschijnlijk Guus Til in de kwartfinale van Feyenoord tegen Slavia Praag nadat de eerste wedstrijd in 3-3 was geëindigd. Til brak de training op het veld van Slavia al af na de warming-up.

Guus Til is zelf positief gestemd over zijn kansen om mee te kunnen doen tegen de Tsjechen, maar Slot heeft zijn twijfels. ,,Ik vind het uiterst onzeker of hij kan spelen. Hij gaat hier in Praag voor het eerst sinds Heracles-uit weer het veld op. Gaat dat goed, dan is het nog de vraag of hij de basiself haalt. Maar hij heeft er zelf wel een goed gevoel over", aldus Slot, die wel een goed gevoel heeft over het duel met Slavia Praag.

,,Wij zijn allemaal positief over deze wedstrijd, maar ik schat de kracht van de tegenstander hoog in. Het zit tussen Feyenoord en Slavia gewoon heel dicht bij elkaar. Ook hier hebben we eerder dit seizoen gemerkt dat Slavia-thuis anders speelt dan Slavia doet in uitwedstrijden. Ze zijn altijd gedisciplineerd. Ze geven ook in een fase waarin de tegenstander beter is geen krimp en blijven voor het resultaat vechten.”

Slot gaf aan niet extra op strafschoppen geoefend te hebben: ,,We hebben de laatste dagen vooral gelet op het verdedigen van standaardsituaties. Of Ofir Marciano goed is in het tegenhouden van strafschoppen? Dat denk ik wel, dat zie je tenminste wel op trainingen. Met zijn lengte kan hij dat gewoon. Strafschoppen zouden de minst leuke manier zijn om de halve finale te halen. Maar misschien denk ik daar na de wedstrijd wel heel anders over.’'

Gedisciplineerd

Volgens Slot maakt morgen één aspect echt het verschil. Slavia Praag is een van de meest gedisciplineerde ploegen waar hij als trainer ooit tegen speelde. ,,Loyaal aan het speelplan, noemde Fredrik Aursnes dat’’, zegt Slot. ,,Dat vind ik knap. Zelfs de aanvallers zijn op elk moment bereid om terug te verdedigen, als het moet tot de eigen achterlijn.”

Volledig scherm Fredrik Aursnes en Arne Slot. © ANP

Dat niveau van discipline, dát moet Feyenoord morgenavond ook kunnen opbrengen om door te kunnen stoten naar de halve finale tegen Olympique Marseille of PAOK Saloniki. ,,Als we dat kunnen matchen dan kunnen we op andere manieren het verschil maken. En de discipline moeten we ook kunnen opbrengen bij dode spelmomenten. Daar waren we niet scherp genoeg in bij de thuiswedstrijd vorige week.’’

Gek genoeg noemde de trainer van Slavia Praag, Jindrich Trpisovský, dat als een van de punten die beter moeten voor zijn formatie morgen tegen Feyenoord. ,,Nog beter? Ze scoorden er zelfs uit”, zegt Slot. ,,Het is altijd moeilijk winnen van een Tsjechische tegenstander. Denk alleen maar aan het EK afgelopen zomer met ons nationale elftal. Maar we hebben Slavia in ons eigen stadion al verslagen, in een periode dat ze nooit verloren.”

Ajax

Op vragen over Ajax, dat een trainer zoekt nu Erik ten Hag naar Manchester United verkast, gaf Slot kort antwoord. De trainer vertelde wederom niet bezig te zijn met Ajax, gelukkig te zijn in Rotterdam en vooral nu alles op alles te willen zetten om Feyenoord naar de halve finale te loodsen. De vraag dat Slot ook zou kunnen zeggen dat hij gewoon niet in zou gaan op eventuele interesse vanuit Amsterdam en dat hij het onderwerp dan definitief heeft afgekapt, beantwoordde hij eveneens. ,,Ik heb nu al drie keer vragen in die richting moeten beantwoorden, ik heb wel duidelijk gemaakt dat ik mij er niets bij voor kan stellen.’'