Arne Slot twijfelt over basisplaats Luka Ivanusec tegen FC Utrecht, Ondrej Lingr twijfelgeval bij Feyenoord

Feyenoord kan FC Utrecht de slechtste seizoenstart in de clubhistorie bezorgen. Dan moeten de Rotterdammers zondag in de Galgenwaard winnen. Luka Ivanusec kan debuteren in die wedstrijd, al twijfelt Arne Slot of de Kroaat al meteen aan de aftrap moet brengen of later als invaller.

Arne Slot zegt nog niet te hebben besloten of Luka Ivanusec al zal starten in de Galgenwaard tegen FC Utrecht. De trainer van Feyenoord heeft op het trainingsveld wel al gezien hoe goed de Kroatische international is, maar Ivanusec vond de inspanningen op de velden van 1908 er best inhakken en dat uitgerekend in een week dat de intensiteit door de fysieke trainers een beetje is teruggeschroefd in vergelijking met de eerste weken van het seizoen.

Als Ivanusec wel start in Utrecht, dan zal Igor Paixão naar de rechterkant verhuizen. Dat zou Yankuba Minteh zijn plek kosten, terwijl de jonge Gambiaan juist een goede indruk maakte op Slot en zijn assistenten. Maar hoe dan ook, Ivanusec komt uiteindelijk toch in het elftal van de regerend landskampioen.

Ondrej Lingr, de Tsjechische international die werd overgenomen van Slavia Praag, start tegen FC Utrecht in elk geval niet. Lingr heeft lichte hamstringklachten, reist wel mee naar de Galgenwaard maar of hij ook kan invallen is de vraag. De Tsjech zit wel op de bank omdat Slot hem ook wil laten zien hoe Feyenoord te werk gaat.

In en tegen Utrecht verwacht Slot een lastige partij ondanks het feit dat de thuisploeg met drie gespeeld, nul punten dramatisch aan het seizoen is begonnen. Maar omdat trainer Michael Silberbauer de laan is uitgestuurd en Rob Penders de eindverantwoordelijke is zondagmiddag, kan de gevoelstemperatuur weleens zijn gestegen bij de hekkensluiter.

‘Positieve sfeer’

,,Er zal een positieve sfeer zijn’', zegt Slot. ,,Na zo’n trainerswissel gaat het publiek er vaak weer helemaal achter staan. Daar moeten we ons tegen wapenen. Voor ons is het extra lastig omdat we niet weten hoe Rob Penders wil spelen en hoe hij druk wil zetten op onze verdedigers. Aan de andere kant hebben we in de voorbereiding tegen clubs gespeeld met verschillende systemen en weten de jongens zo onderhand wel hoe ze iets snel kunnen neerzetten.’'

Slot feliciteerde Quilindschy Hartman uiteraard uitvoerig met zijn uitverkiezing van het Nederlands elftal. Samen met Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida meldt de verdediger zich na het weekeinde in Zeist als afvaardiging van Feyenoord om het shirt van Oranje aan te trekken. ,,Ronald Koeman gaf aan dat hij Quilindschy ging oproepen’’, zegt Slot.

,,Maar hij vroeg om dat zo dicht mogelijk bij twaalf uur bekend te maken omdat dan het persbericht vanuit Zeist eruit zou gaan. Dus hield ik eerst een bespreking waarbij ik aangaf dat Gjivai Zechiël en Leo Sauer definitief bij de selectie zouden komen. En dat jonge spelers dan steeds weer een stap moeten zetten met uiteindelijk de kans om international te worden zoals Hartman nu dus. Dat was een leuk moment.’'

Volledig scherm Mikki van Sas. © Pro Shots / Ron Jonker Na het verhuren van Patrik Walemark (Heerenveen), Ramon Hendriks (Vitesse), Neraysho Kasanwirjo (Rapid Wien) was er op vrijdagmiddag nog een kans dat Javairo Dilrosun zou verdwijnen. De buitenspeler komt weinig aan spelen toe, maar een akkoord met een club waar hij wel aan bod zal komen, was er nog niet. Keeper Mikki van Sas is wel binnen. De doelman speelde ooit voor FC Utrecht en hij zal samen met Kostas Lamprou gaan fungeren als alternatieven voor eerste doelman Timon Wellenreuther.

Die keept zolang Justin Bijlow nog absent is met een polsblessure. Hoe lang de doelman er exact uit zal zijn, blijft ook bijna twee weken na het oplopen van de kwetsuur gissen. Maar trainer Arne Slot zei wederom dat ze in de Kuip denken dat Bijlow er een stuk minder lang uit zal zijn dan aanvankelijk werd gedacht en vooral gevreesd.

