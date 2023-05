Arne Slot na titel met Feyenoord: ‘Heel lekker om nu tot de groep trainers te behoren met een prijs’

,,Het is voor mij te moeilijk om er nu een paar spelers uit te lichten, iedereen is belangrijk geweest. Vorig jaar hadden we al een geweldige groep, maar slaagden we er helaas niet in de finale van de Conference League te winnen. Ik vind het heel lekker om te zeggen dat ik nu bij de groep trainers behoor die een prijs hebben gewonnen. Ik denk dat het hierna alleen maar makkelijker gaat worden.”

Bondscoach Ronald Koeman adviseerde Slot al om niet te vroeg naar het buitenland te vertrekken. Afgelopen winter leek Slot al even op weg naar Leeds United, maar Feyenoord liet hem niet vertrekken naar de huidige nummer 18 van de Premier League. Of Slot ook volgend seizoen nog trainer van Feyenoord is, is nog de vraag. ,,Het is nu veel te vroeg om ook maar iets te zeggen over mijn toekomst, maar advies van Ronald Koeman neem ik altijd ter harte. Het moet vanavond om Feyenoord en de spelers draaien. Ik vond het prachtig dat Orkun Kökçü, een speler die hier groot is geworden, de schaal omhoog mocht tillen. Dat vond ik een prachtig moment.”