Arne Slot na nipte zege op oude club: ‘Nee, geen rancune’

Op beelden was te zien hoe Slot samen met een extreem blije assistent Marino Pusic, die vorig seizoen ook moest vertrekken bij AZ, de drie punten vierde. ,,Ik heb daar drie mooie jaren gehad, hij (Pusic, red.) anderhalf jaar. We hebben een keuze gemaakt die ons goed recht was", aldus Slot over de overstap van AZ naar Feyenoord.

Slot was vanzelfsprekend in zijn nopjes met invaller Dessers, die voor de derde wedstrijd op rij zijn ploeg de zege bezorgde. ,,Dat hij scoort is geen toeval. We hebben aanvallend gewisseld om iets te forceren. Als die goal dan weer valt, dat kun je bijna geen toeval meer noemen als hij het zo vaak doet. Ik vond ons de eerste helft over het algemeen veel beter”, keek Slot terug op de wedstrijd in De Kuip.



,,Na rust was het gelijkwaardiger. AZ kreeg kansen uit rommelmomenten, wij hadden wat minder kansen dan voor rust. De tweede helft was het niet de mooiste wedstrijd om naar te kijken”, aldus Slot. ,,Maar het lukte ons wel om nog aan te zetten in de slotfase.”



Dessers deed het dus voor Slot en Feyenoord in blessuretijd. ,,Cyriel zou ook gefrustreerd rond kunnen lopen omdat hij niet begon. Maar blijkbaar managen we dat goed als staf.”