Arne Slot met Feyenoord terug in Alkmaar, waar zijn opvolger hem naar de kroon steekt

Aankomend Spar­ta-trai­ner Maurice Steijn is ‘de shit’ van NAC al lang te boven: ‘Ik wilde per se hierheen’

Maurice Steijn is vanaf komend seizoen trainer van Sparta. De Hagenaar volgt Henk Fraser op, die komende zomer vertrekt. Een verhaal over een ambitieuze Hagenaar zonder heimwee. ,,Ik wilde per se hierheen.”

23 februari