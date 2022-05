Arne Slot looft inzamelingsactie voor Cyriel Dessers: ‘Ik hoop dat het mensen met écht veel geld inspireert’

Een groep supporters van Feyenoord is onlangs een crowdfundingsactie gestart om Cyriel Dessers langer in de Kuip te houden en dat idee kan trainer Arne Slot wel bekoren.

Dessers, gehuurd van Racing Genk. maakt een voortreffelijk seizoen door, bovenal in Europa, maar de vraag is nog of Feyenoord zijn transfersom van grofweg vier miljoen euro kan - en wil - betalen.

,,Hartstikke mooi natuurlijk zo’n initiatief’’, aldus Slot. ,,Het zegt alles over de betrokkenheid van de supporters van deze club, en tegelijk zegt het alles over wat Cyriel tot nu toe heeft afgedwongen met zijn spel. Juridisch en regeltechnisch schijnt het onmogelijk te zijn om een dergelijke constructie ook echt te realiseren, maar het gebaar is wel heel mooi. Ik hoop daarom dat het anderen, mensen met écht veel geld, inspireert om Feyenoord te helpen.’’

Het is algemeen bekend dat de Rotterdamse club de hulp van geldschieters nodig heeft om de selectie ook komend seizoen te kunnen versterken. Mogelijk met Dessers, maar ook met andere investeringen in de spelersgroep. ,,Het zou heel mooi zijn als dit initiatief van de supporters een aanzetje geeft tot meer,’’ aldus Slot. De trainer wil zelf dolgraag door in de Kuip, maar hoopt dat hij daarbij de middelen krijgt om het huidige succes te continueren.

Eerder reageerde Slot bij ESPN al gevat op het idee van de fans: ,,Ik heb mijn portemonnee nog niet getrokken, hoewel ik heel tevreden ben over Cyriel. Maar ik ben over heel veel spelers heel tevreden, dus Feyenoord doet er goed aan om ook naar andere contracten te kijken, haha.”