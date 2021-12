Arne Slot kijkt nog niet naar duel met Ajax: ‘Uitschakeling in de beker zou flinke teleurstelling zijn’

Feyenoord is op volle oorlogssterkte voor de bekerwedstrijd tegen FC Twente. De wedstrijd in Enschede komt vier dagen voor de Klassieker, maar trainer Arne Slot denkt niet dat zijn spelers al over de ontmoeting met de ploeg van Ron Jans heen kijken. ,,Want we spelen tegen de nummer vijf van de eredivisie’’, zegt Slot. ,,Ik praat ook niet over Ajax-thuis, eerst deze wedstrijd.”

Door Mikos Gouka



Bovendien bleef zijn formatie eerder dit seizoen in Enschede op 0-0 steken. Dat was in het verleden vaak geen uitslag om dagen van slag van te zijn, maar Feyenoord wil in de eredivisie meestrijden om de bovenste plaatsen en dan is puntenverlies waar dan ook teleurstellend. ,,En uitschakeling in de beker zou ook een flinke teleurstelling zijn’’, zegt Slot. ,,Ik heb als assistent-trainer van AZ de bekerfinale verloren. Ik hoop in mijn loopbaan ook een keer op een mooie herinnering aan het bekertoernooi.’’

In Enschede beleefde hij al eens eerder een pijnlijk moment. In 2004 verloor hij er als speler van NAC in de halve finale. Slot en co hielden FC Twente destijds na 120 minuten op 2-2, maar gingen na strafschoppen alsnog onderuit. En dat terwijl NAC dat seizoen in de beker uit van Ajax en PSV won.

Of Slot aanpassingen aan zijn basiself zal doen, is onduidelijk. De trainer zoekt het in zo’n veertien spelers die in aanmerking komen om te beginnen. ,,En die namen zitten ook nu in mijn hoofd. Ik wacht de training af om te kijken wie er wel of niet kan starten.’'

En dat heeft volgens Slot niets met de naderende wedstrijd tegen Ajax te maken. ,,Eerst FC Twente, dan kijken we pas naar Ajax. Dit is een belangrijke wedstrijd. Een druk programma. Ja, dat is al een tijdje zo. Een wedstrijd meer of minder zal het verschil niet meer maken, denk ik.’’

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: