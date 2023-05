Arne Slot hoopt dat Feyenoord-spelers op vakantie zien: ‘Zo, die speler komt erbij, ik moet aan de bak’

Voetbalpod­cast | ‘Het aanblijven van Slot is een geweldige zet voor Feyenoord’

Arne Slot blijft ondanks buitenlandse interesse in Rotterdam. Voor het eerst in jaren zal Feyenoord het nieuwe seizoen starten als titelfavoriet. Ondertussen likken ze in Eindhoven de wonden en is het chaos in Amsterdam op alle vlakken. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het voetbalnieuws met Sjoerd Mossou en ook de nieuwe bondscoach van Jong Oranje.