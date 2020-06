Arjen Robben maakt sensationele comeback bij FC Groningen

,,Het begon te kriebelen en nu is het mijn missie. Ik werk aan een comeback als voetballer. Bij de FC. Of dit lukt, weet ik nu nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen. Het is nu mijn droom om weer in het shirt van FC Groningen te spelen.”



Robben brak in 2000 als 16-jarige door in het shirt van de Trots van het Noorden. Een indrukwekkende carrière leidde hem daarna langs PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. In dienst van Bayern kende Robben zijn grootste sportieve succes door in 2013 zijn club naar winst van de Champions League te schieten. Robben kwam ook 96 keer uit voor het Nederlands elftal (37 goals).