Arjen Robben in tranen: ‘Ik kom gewoon van ver, dit is wat ik wilde’

Hij speelde in alle grote stadions en won in zijn rijke loopbaan alles wat er te winnen viel, maar van het potje aan de Meerdijk - zijn eerste ooit op kunstgras - had hij intens genoten, zo bekende hij voor de camera van ESPN . ,,Ik wilde de club helpen en voetballen", sprak de zichtbaar emotionele Robben. ,,En als het dan lukt, dan ben ik echt heel blij ja.”

Robben, die de 0-2 en 0-3 voorbereidde, had moeite om het droog te houden. ,,Dit doet me veel. Het is gewoon een lange weg geweest. Je hoopt erop en je verwacht er meer van. Dan is het zwaar en moeilijk. Maar ik ben blijven knokken. Ik had iets van ‘die beloning moet een keer komen.’ En dat je dan zo’n wedstrijd speelt als vandaag en ik mag lekker voetballen... Ik heb gewoon als een kind plezier gehad, 75 minuten lang. En ik kon belangrijk zijn voor de ploeg met twee assists. Dan ben ik heel gelukkig.”

Buijs

Ook coach Danny Buijs was dolblij voor Robben: ,,Dit is heel mooi voor hem zelf en het is mooi voor het team. Hij is 37 jaar, heeft een jaar niet gespeeld en dan word je gekweld door blessures. Misschien is hij soms te snel begonnen, dan krijg je tegenslag na tegenslag, hoor je weer “man van glas”. Als je dan ziet hoe hard hij bezig is en dit zijn beloning is: heel mooi. Zijn ontlading? Als hij scoort op de training is het ook net een klein kind. Dat zegt iets over zijn passie en de manier waarop hij voetbal beleeft. Geweldig om dit van dichtbij mee te maken.”