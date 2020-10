Arjen Robben hersteld: rentree gloort tegen FC Utrecht

Feyenoord mogelijk weken zonder Bozeník

15 oktober Trainer Dick Advocaat kan bij Feyenoord de komende weken mogelijk niet beschikken over aanvaller Robert Bozeník. De 20-jarige spits is met een blessure teruggekeerd in Rotterdam. Hij viel woensdag in de thuiswedstrijd van Slowakije tegen Israël voor de Nations League (2-3) in de 71e minuut uit.