Argentijnse verdediger Martínez op weg naar Ajax

Promotie-degradatie NEC neemt voorschot op volgende ronde play-offs

20:26 NEC heeft de beste papieren om het later deze maand tegen de nummer 16 van de eredivisie (momenteel De Graafschap) op te nemen in de halve finales van de play-offs om promotie-degradatie. In eigen huis rekende het vanavond vrij eenvoudig af met RKC Waalwijk: 2-0. Die eindstand stond al na een kwartier op het bord.