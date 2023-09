Argentijnse media slaan terug na aantijgingen Louis van Gaal: ‘Hij is nog steeds verbitterd’

Ook in het buitenland heeft Louis van Gaal de spotlights gegrepen met zijn uitspraken over het afgelopen WK. De oud-bondscoach van Oranje stelde dat het een vooropgezet plan was om het Argentinië van Lionel Messi de wereldtitel te laten winnen. Dat maakte vooral in Argentinië de tongen los.

In Argentinië worden de woorden van Van Gaal breed uitgemeten. ‘Van Gaal praat nog altijd met vuur in de ogen over het WK', concludeert TyC Sports. ‘Enkele ongelofelijke uitspraken van hem over het vooropgezette plan om Lionel Messi het WK te laten winnen, gaan de wereld over. De wond bloedt nog.’ Ook de Argentijnse krant Cláro kijkt er met gefronste wenkbrauwen naar. ‘Van Gaal valt Messi en Argentinië weer aan. Bijna negen maanden na de wedstrijd trekt de coach opnieuw ten strijde.’

‘Dit is een nieuwe aanval van hem op de Argentijnse ploeg’, zo kopt Infobae. ‘De coach wakkerde opnieuw de controverse aan. Na maanden lijkt er nog steeds sprake van een open wond bij de Nederlanders.’ ‘Wéér een aanval van Van Gaal op Argentinië’, aldus Olé. ‘Hij is nog steeds verbitterd over de uitschakeling met het Nederlands elftal op het WK. De wonden blijken nog altijd niet genezen.’

Volledig scherm Messi zocht na de gewonnen kwartfinale de confrontatie met Van Gaal. © VCG via Getty Images

‘Van Gaal gooide een bom richting de FIFA’, zo schrijft het Spaanse Mundo Deportivo. ‘De oud-coach beet gisteren niet op zijn tong toen zijn uitspraken eruit flapten’, aldus de krant, die een ‘vijandige’ Van Gaal voor de camera zag staan. ‘Van Gaal accepteert zijn nederlaag nog altijd niet en vuurt nu zonder bewijs een kogel af', aldus La Vanguardia.

‘Aanval op de FIFA’

Ook in Engeland, waar Van Gaal werkzaam was als coach van Manchester United, is er veel aandacht voor de uitspraken van de oud-bondscoach. ‘Volgens Van Gaal is het WK opgetuigd om Argentinië te laten winnen', schrijft Daily Mail. Het Italiaanse Corriere Dello Sport noemde de woorden van Van Gaal ‘een aanval op de FIFA'.

Voor de camera van de NOS vertelde hij gisteren dat hij het idee had de wereldtitel van Argentinië en Lionel Messi ‘vooropgezet spel’ was. ,,Dat Messi wereldkampioen moest worden? Dat denk ik ja.” Nederland verloor afgelopen december in de kwartfinales van het WK na strafschoppen van Argentinië.

Na afloop haalde sterspeler Messi uit naar Van Gaal. ,,De coach van Nederland had veel praatjes voor de wedstrijd, daar houd ik niet van. Hij was niet respectvol’’, zei hij voor de camera's, nadat hij na het laatste fluitsignaal al naar Van Gaal en zijn stafleden was toegelopen om zijn frustraties te uiten.

Van Gaal werd gisteren tijdens een gala beloond met een Eredivisie Oeuvre Award voor zijn werkzaamheden. Op het podium vertelde de oud-trainer van onder meer Ajax en AZ openhartig over zijn gezondheid. ,,Ik ben drie weken geleden weer geopereerd om alles in orde te brengen. Zodat ik weer controle krijg over mijn waterhuishouding.’’

