Argentijnse gifkikker ‘Nico’ nu al onmisbaar bij Ajax

Door Daniël Dwarswaard



Eigenlijk werd tijdens zijn eerste wedstrijd voor Ajax al duidelijk dat het een goed huwelijk zou worden tussen Nicolás Tagliafico en de Amsterdamse club. De Klasssieker tegen Feyenoord was toen, in januari 2018, zijn debuut. Fans in de Johan Cruijff Arena tikten elkaar na een uurtje aan: dit is er wel eentje, hoor. Hij werd bezongen en uitgeroepen tot man van de wedstrijd. De hoofdpersoon zelf ontving de eer nuchter. Hij had zijn taak gedaan, niet veel meer. Vond hij.



Ruim een jaar verder is Tagliafico een onmisbare schakel geworden. Een linksback nota bene. Maar ‘Nico’ is veel meer dan een linksback. Hij is linksachter, linkshalf en linksbuiten in één. Hij heeft de technische staf verbaasd. Dat hij aanvallend ook zo nadrukkelijk aanwezig kon zijn, hadden ze in eerste instantie niet verwacht. Vaak is het kiezen: een back die verdedigend ijzersterk is (type Kenny Tete als rechtsback) óf een ‘voetballer’ in de categorie Daley Sinkgraven. Tagliafico heeft het allebei.